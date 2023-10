Prevenzione cardio-oncologica | a Bari ultima tappa ‘DragonBoat Festival’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Gara amichevole di 3 squadre di donne operate al seno e screeningvascolari gratuiti Pagaie e screening gratuiti contro tumore al seno e malattievascolari arrivano a, il 14 ottobre, nell’delBreast DragonBoat Festival. Dopo Lazio, Veneto, Toscana, si conclude in Puglia l’iniziativa promossa dall’Istituto nazionale ricerchevascolari (Inrc) per ribadire l’importanza dellavascolare primaria attraverso i controlli periodici, e per mostrare i benefici di uno sport per tutti come il Dragon Boat anche sulle donne operate di tumore al seno. Per celebrare l’ottobre rosa e le possibilità di rinascita dopo la malattia – spiega una nota – 3 squadre composte da donne operate di ...