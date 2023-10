(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Pagaie e screening gratuiti contro tumore al seno e malattievascolari arrivano a, il 14 ottobre, nell’delBreast. Dopo Lazio, Veneto, Toscana, si conclude in Puglia l’iniziativa promossa dall’Istituto nazionale ric

... così come il ruolo decisivo che svolge l'attività fisica nellaprimaria- oncologica nonché il beneficio che questa porta ai pazienti anche dopo interventi chirurgici importanti, ...

Prevenzione cardio-oncologica, a Bari ultima tappa 'DragonBoat Festival' La Gazzetta del Mezzogiorno

La prevenzione delle malattie cardio vascolari: incontro dei medici ... Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

così come il ruolo decisivo che svolge l’attività fisica nella prevenzione primaria cardio-oncologica nonché il beneficio che questa porta ai pazienti anche dopo interventi chirurgici importanti, non ...Medici e infermieri a disposizione dei cittadini domenica nei locali del centro parrocchiale, per iniziativa del Cobac, il Comitato Ovest Brianza, che intanto denuncia: "All'ospedale Pio XI mancano po ...