Presidente e scrutatore di seggio elettorale a Cerveteri | aperte le iscrizioni all’albo

(Di giovedì 12 ottobre 2023)– Il Sindaco diElena Gubetti rende noto che sonoleper svolgere il ruolo didi. Per quanto riguarda il ruolo di, il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per giovedì 30 novembre, mentre per l’attività diil giorno è quello di martedì 31 ottobre. La modulistica necessaria è disponibile e scaricabile dal sito istituzionale dell’ente, www.comune..rm.it. Le modalità di presentazione della domanda sono due: tramite Pec a comune@pec.it oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito all’interno del Parco della ...

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti rende noto che sono aperte le iscrizioni all'albo per svolgere il ruolo didi seggio elettorale. Per quanto riguarda il ruolo di, il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per giovedì 30 novembre, mentre per l'attività ...

Comune di Sestu » Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio ... Comune di Sestu

Aggiornamento Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente e ... Comune di Canosa di Puglia

Modulistica disponibile sul sito istituzionale dell’Ente Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti rende noto che sono aperte le iscrizioni all’albo per svolgere il ruolo di scrutatore e presidente di seg ...A Cattolica sono a via . Iscrizioni aperte dall’ ...