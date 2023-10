Preghiera del mattino del 12 Ottobre 2023 | “Donami la Tua presenza”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... senza se e senza ma, anche con un voto unanimeConsiglio Comunale eSindaco sull'atto di iniziativa presentato dalla Lega'. Condi pubblicazione e/o diffusione. Carlo Ghiozzi ...

Preghiera del Mattino MERCOLEDI 11 OTTOBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Attacco a Israele: Treviso, questa sera a Riese preghiera per la pace ... Servizio Informazione Religiosa

Un momento di preghiera e di impegno, un’occasione per ricordare che il tempo della pace è adesso. Prosegue l’impegno del coordinamento dei direttori e segretari delle Anci regionali a sostegno dell’e ...La Diocesi di Rimini celebra San Gaudenzo con una messa in piazza, un'udienza con le autorità civili e militari e una celebrazione eucaristica in cattedrale. Il vescovo Nicolò invita tutti a partecipa ...