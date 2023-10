Postecoglou ha riavviato il Tottenham

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Lads, it’sdiceva Ferguson per tranquillizzare i suoi giocatori: stanno vincendo adesso ma state sicuri che non durerà, perché tenere duro, vincere, non è quello che fa il. C’è una famosa scena di In Bruges, secondo film di Martin McDonagh, che traduce in parole cosa significa provare questo sentimento da dentro. Non trarre forza dalla certezza che ilprima o poi crollerà, ma vedere nell’inesorabilità del suo fallimento il proprio naturale orizzonte di mortalità. Colin Farrell e Brendan Gleeson sono affascinati dal Trittico del Giudizio di Bruges di Hieronymus Bosch. È un’opera composta da tre pannelli e su cui sono dipinte decine di figure. A sinistra c’è il paradiso, con il cielo terso e gli angeli in volo. A destra l’inferno, con le fiamme sullo sfondo e le persone cavalcate da demoni. Al centro, sotto ...