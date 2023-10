Preoccupa l' incendio divampato sull' isola di Madeira , nel comune di Calheta , in, dove un hotel con centoventi turisti è stato evacuato. Le autorità hanno deciso anche di ...delsono ...

Portogallo, a fuoco l'isola di Madeira: incendio fuori controllo TGLA7

I Neanderthal sfruttavano il fuoco per cucinare capre e tartarughe Sky Tg24

Preoccupa l' incendio divampato sull' isola di Madeira, nel comune di Calheta, in Portogallo, dove un hotel con centoventi turisti è stato evacuato. Le autorità hanno deciso anche di chiudere una ...E avevano riservato al fuoco un posto importante ... raccolti nell’arco di oltre vent’anni di scavi archeologici condotti in una grotta del Portogallo centrale. Per la comunità scientifica lo studio è ...