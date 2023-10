Porsche Carrera Cup Italia 2023 | in scena a Misano l’imprevedibilità delle corse automobilistiche

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Diego Bertonelli, pilota del team di Bonaldi Motorsport – CentroBergamo, si aggiudica il secondo gradino del podio in Gara1 alWorld Circuit. “La gara di sabato in notturna è stata molto bella – ha detto Diego Bertonelli, pilota del team di Bonaldi Motorsport -. Grazie al problema tecnico di Ten Voorde ho recuperato molti punti chiudendo in seconda posizione. Potevo forse forzare maggiormente l’auto ma non volevo compromettere il risultato, anche se a fine gara la macchina era ancora perfettamente performante e capace di raggiungere il primo. Ormai però il distacco era troppo ampio. Quello che conta è che abbiamo portato a casa punti importanti per la classifica”. Nella splendida cornice delFestivalle premesse erano buone per una riconferma anche in Gara 2 ma nella penultima tappa ...