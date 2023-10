Polizia | risultati dell’attività di rimozione dei veicoli abbandonati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dal mese di gennaio ladi Stato, con la collaborazione dellaMunicipale, ha messo in campo un servizio strutturato e continuativo finalizzato alladiin stato di abbandono e privi di copertura assicurativa. L’attività in questione, che ha interessato diverse zone della città, ha portato alladi 717, di cui 270 autovetture, 443 moto, 3 autocarri ed un quadriciclo. Inoltre, nella scorsa giornata, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale dellaMunicipale – Nucleo, hanno effettuato controlli nella zona “Borgo Sant’Antonio Abate” ed in ...