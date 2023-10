Pochi ostaggi americani | Si vergogni In studio scoppia il caos su Hamas

Sarà molto più difficile la questione del caso degli: se la guerra, come è stata scatenata, sarà davvero totale, allora benfaranno ritorno a casa, dato che non sono negoziabili. Dal ...

L'ex ambasciatrice italiana sugli ostaggi americani di Hamas: «Sono ... Open

Erdogan vuole trattare con Hamas per la liberazione degli ostaggi ... Open

Nella notte altri 51 morti e 281 feriti negli attacchi aerei, ma l’offensiva di terra non è partita – Continuano i lanci di razzi palestinesi - Anche la Croce Rossa tratta la sorte degli ostaggi ...Persino il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, presenta l’invasione israeliana di Gaza come qualcosa di lungo e difficile. Questo perché, come sostiene l’esperto militare John Spencer, le c ...