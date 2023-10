Pizzeria “Da Michele” | turista chiede del ketchup da mettere sulla pizza La reazione della cameriera è sorprendente VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pubblicato il 12 Ottobre, 2023 La cucina in Italia è molto di più una tradizione, è una sorta di religione, forse anche per questo motivo molti tiktoker si divertono a schernirla con la consapevolezza di sollevare polemiche e attirare visualizzazioni. Divenne virale ildi qualche mese fa in cui un tiktoker cinese fu rimproverato da un cameriere poiché mangiava gli spaghetti con le bacchette anziché con la forchetta. Una vicenda simile è capitata “Da”, una delle pizzerie più famose di Napoli dove le persone sono disposte a fare anche ora di fila pur di gustare la prelibatadel noto brand. Unkazako, noto food blogger su Instagram col nome “arkarg”, ha capitosua pelle cosa significa scherzare con lanapoletana....