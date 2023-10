Piattaforma Unica | docenti | anche supplenti brevi | saranno abilitanti e associati alle classi dalla segreteria ISTRUZIONI

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Con nota n. 2790 dell'11 ottobre 2023 il Ministero ha fornito indicazionisegreterie scolastiche per la gestione della. Si tratta di unache integra in un solo spazio digitale i servizi esistenti, nonché i nuovi servizi finalizzati ad accompagnare studentesse e studenti nel percorso di crescita, con l’obiettivo di supportarli a fare scelte consapevoli e a far emergere e coltivare i loro talenti durante il percorso di Scuola secondaria. L'articolo .

Dal dato all'esperienza, la relazione diventa, più simmetrica e predittiva N egli ultimi anni,... Nonostante l'aumento delle piattaforme per l'esperienza cliente (CX), nessunapuò ...

Unica, al via la piattaforma per famiglie e studenti. Le indicazioni operative per le scuole. Previsto anche help desk dedicato. NOTA Ministero [PDF] Orizzonte Scuola

“Unica”, dall'11 ottobre online la nuova piattaforma digitale per famiglie, studentesse e studenti - “Unica”, dall'11 ottobre ... Miur

ROMA – È online Unica, la nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Unica è stata ideata per offrire, per la prima volta, un solo punto di accesso ai servizi digitali dedicati alle ...Nella giornata di ieri, 11 ottobre, il MIM ha reso disponibile per famiglie, studenti e personale la piattaforma UNICA. All’interno del nuovo portale, un’ampia area è dedicata all’orientamento, con in ...