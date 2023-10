Piacenza e l’incubo del palpeggiatore incappucciato

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Aun uomo, cappuccio fin sopra gli occhi, va in giro da alcuni giorni, palpeggiando per strada sia ragazze che ragazzi. A parlare del caso è il quotidiano Libertà, spiegando che sono partite già alcune denunce e indagini sono in corso. L'uomo – riporta la testata – è alto circa un metro e settantacinque, carnagione olivastra, barba non lunga, denti gialli e distanziati. L'ultima volta ha colpito un ragazzo di 19anni in via IV Novembre. Il giovane, che ha sporto denuncia, avrebbe fornito questo identikit ai carabinieri. In città sarebbero almeno 10 le vittime dell'uomo, non ancora identificato. (foto di repertorio Blake Lisk su Unsplash)