Perdi più capelli durante il cambio di stagione? Consigli e rimedi per una chioma forte ed in salute

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Life&People.itche cadono? E’ il periodo delle castagne, racconta un vecchio detto. In realtà la caduta stagionale deisi intensifca in autunno, a causa della variazione delle ore di luce giornaliere. Questo particolare meccanismo causa a donne, uomini, anziani e bambini, fino alla fine di novembre, la caduta del 20-30% diin più rispetto agli altri mesi dell’anno. Quali iper prenderci cura al meglio della nostra capigliatura? Caduta stagionale dei: quali sono le cause? Non occorre allarmarsi perché si tratta di un normale rifisiologico che dura poche settimane. Il dato di fatto è quello che anche ihanno un loro ciclo vitale di tre fasi: crescita, riposo e caduta.la prima fase il ...