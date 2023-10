Per l' ufficio | la sera o una cerimonia Stampato | a tinta unita o in tonalità brillanti Nell' Autunno 2023 spazio al tailleur | soprattutto in versione curvy

Leggi su iodonna

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Essere appassionate di moda, scegliere con cura cosa acquistare e come abbinarlo, non ha nulla a che fare con la taglia indicata su quei capi. L’industria della moda si sta evolvendo lentamente, aprendo le porte a fisici considerati “plus size“. Per l’allora aldonna, il completo composto da blazer, pantaloni o gonna sinonimo di raffinatezza e versatilità. Da indossare con una camicia sartoriale in, una blusa in raso per una, o a pelle per unata glamour, ilsi conferma un alleato di stile irrinunciabile, per ogni taglia e in ogni occasione. ...