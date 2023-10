Per 8 italiani su 10 la giustizia è da cambiare | il sondaggio travolge Apostolico e giustizia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Periodicamente si riapre in Italia un confronto sulla percepita politicizzazione della magistratura, o per lo meno di una parte di essa. È uno dei temi di elezione per AnalisiPolitica, che da anni propone la domanda nei suoi sondaggi sul grado di accordo o disaccordo riguardo l'affermazione: “Sovente i magistrati agiscono con fini politici”. Anche nel 2023, poco prima dei recenti fatti di Catania che avrebbero potuto influenzare le risposte - con la magistrata Iolandaripresa a una manifestazione che prendeva di mira l'attuale ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini - la questione è stata sottoposta ad un campione di 1.000adulti. Il risultato ci restituisce la consapevolezza che per la stragrande maggioranza dei cittadini sì, in Italia laviene spesso avvertita come ...