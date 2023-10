Penny Italia ‘arrotonda e dona’ per Croce Rossa Italiana

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dal 12 al 19 ottobre in tutti i 440 punti vendita Dal 12 al 19 ottobre in tutti i 440 punti venditad’, sarà possibile sostenere le attività dina e l’acquisto di nuovi mezzi di soccorso. Il meccanismo, ormai consolidato, con cui poter sostenerena è semplice: ciascun cliente, al momento di pagare la spesa in uno qualsiasi dei punti vendita, potrà decidere di arrotondare il proprio scontrino all’euro successivo; ad esempio, con una spesa di 6.23€ potrà decidere di arrotondare a 7€, donando così 0.77€ ana. L’obiettivo principale dellana è ...