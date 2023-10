Pendrive Zagaria | l’ex poliziotto Vesevo ricorre in Appello

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Casapesenna. Verrà presentato nei prossimi giorni il ricorso incontro la sentenza di primo grado, emessa dal tribunale di Napoli Nord, che ha condannato a sei anni e due mesi ilOscarper il reato di peculato, ovvero per essersi impossessato durante le fasi di cattura del capo dei “Casalesi” Micheledi unache era nella villa-bunker di via Mascagni a Casapesenna.è stato condannato anche per due truffe (assolto invece per altri 7 episodi analoghi), reati che però dovrebbero essere dichiarati prescritti in, essendo passati più di sette anni e mezzo dai fatti. Punto nodale della condanna è dunque la contestazione di peculato, anche se i giudici hanno escluso l’aggravante mafiosa – era contestata tanto per il ...