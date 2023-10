Peggio di Patrick Zaki c' è solo Fabio Fazio | quello che il conduttore ha censurato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La giurisprudenza islamica la chiama hudna: si può tradurre come armistizio ma ha un'accezione lievemente diversa. È una tregua temporanea con gli infedeli, che secondo i codici medievali può durare al massimo dieci anni. Perché la guerra con i non-musulmani non può finire. Si riprende fiato poi si torna a colpire. Hamas ha parlato di hudna con Israele ancora nel 2003. E anchesembra aver scelto di ricorrere alla stessa strategia. Stiamo parlando del caso di, tragicommedia che sta mandando in confusione le più belle anime della sinistra italiana. La polemica sui messaggini anti-israeliani è scoppiata sei giorni prima dell'intervista a Che tempo che fa dell'attivista egiziano. Doveva andare in onda domenica, ma ieri ilha imposto uno stop. L'ospitata non è ...