Pedoni investiti | il M5S | “Subito interventi sulla Provinciale”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutola messa in sicurezza della strada90 a Montoro», è la richiesta del gruppo territoriale M5s al sindaco Girolamo Giaquinto. «Come cittadini di Montoro siamo preoccupati per i continui incidenti stradali lungo la strada90. Solo alcuni giorni fa anche la vicenda dell’investimento di una donna che spingeva il passeggino con il nipotino. Per miracolo non ci sono state gravi conseguenze.Si rende indispensabile da parte dell’amministrazione comunale e del sindaco, che è anche vice presidente della provincia – ente che ha la competenza sulle strade provinciali – sollecitare delle opere e una sistemazione dell’arteria». «Chiediamo all’amministrazione comunale -dice la rappresentante del gruppo territoriale M5sdi Montoro, Rosalba Pellecchia – di ...