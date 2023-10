Paventi | «L’Inter ha fiducia in Asllani! Inzaghi lavora su un aspetto»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è ferma, così come le altre squadre di Serie A, per gli impegni delle nazionali e nel frattempostando su un: ecco quale.? Andrea, a Sky Sport, ha parlato così del: «Il titolare in cabina di regia è Hakan Calhanoglu, ma Kristjan Asllani come ricordato da Piero Ausilio ha fatto quattro presenze ed è la prima riserva. È un giocatore in crescita e ha ladi club e allenatore. Adesso si aspetta il ritorno dalle nazionali mavuolere su un: quello dei cali di concentrazione. Serve tenuta mentale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...