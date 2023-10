Pattinaggio artistico | Miura-Kihara non parteciperanno a Skate America 2023 L’annuncio

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Arriva la prima, importantissima, defezione in vista dell’inizio del circuito ISU Grand Prix-2024 di. Nella giornata odierna infatti la coppia nipponica composta da Riku-Ryuichiha annunciato che non sarà della partita in occasione di, prima tappa della rassegna itinerante pianificata ad Austin da venerdì 20 a domenica 23 ottobre. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato stampa diramato dalla Federazione Giapponese. Nello specifico i Campioni del Mondo in carica hanno deciso di saltare l’evento a causa di un fastidio fisico, precisamente una spondilosi lombare, rimediata dal cavaliere intorno al mese di agosto, così come specificato nella nota: “Abbiamo deciso di ritirarci da ...