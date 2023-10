Patrick Zaki “non più opportuno” Annullato l’incontro dell’Arsenale della Pace al Salone di Torino

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 12 ottobre 2023)viene fatto fuori da un altro incontro al quale avrebbe dovuto partecipare “Le condizione sono cambiate, non èalimentare polemiche e strumentalizzazioni. Vienein programma per il prossimo 17 ottobre al Sermig con; nell’ambitorassegna ‘Aspettando il‘”. Lo rende noto il Sermig che in un comunicato spiega: “L’Arsenaledida 40 anni è una casa sempre aperta alle tante situazioni che bussano alla porta; in dialogo con persone di ogni orientamento, cultura e religione. Con questo spirito, settimane fa, avevamo accolto la richiesta deldel Libro di uno spazio per la ...