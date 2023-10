Patrick Zaki | il Sermig cancella la presentazione del suo libro dopo le dichiarazioni su Netanyahu ma l’editore la riorganizza altrove

(Di giovedì 12 ottobre 2023)no,forse,sì. È bastato un tweet – in sintesi “serial killer” – in piena esplosione dello scontro Hamas-Israele e la stella nascente dell’universo progressista italiano è stata polverizzata in un amen. Complice il lancio della sua biografia Sogni e illusioni di libertà – la mia storia (La Nave di Teseo), lo studente universitario egiziano che ha scontato 20 mesi di carcere per un reato d’opinione è tornato alla ribalta pubblica social proprio nei giorni dell’attacco di Hamas. “Quando un serial killer cerca di convincere la comunità internazionale che rispetta le convenzioni internazionali, per legalizzare l’uccisione di civili”, ha prima scrittoriferendosi al premier israeliano ...

C'era un tempo in cui, nei corridoi di viale Mazzini, l'Usigrai il leggendario sindacato interno striato di rosso antico, aveva elevato il destino dia propria ragione di vita. Era, la ...

Patrick Zaki al Tg1: «Il conflitto tra Hamas e Israele è una conseguenza delle politiche di Netanyahu» Open

Zaki sugli attacchi di Hamas: 'La situazione che stiamo vivendo è conseguenza delle politiche di Israele' TGLA7

Patrick Zaki no, Patrick Zaki forse, Patrick Zaki sì. È bastato un tweet – in sintesi “Netanyahu serial killer” – in piena esplosione dello scontro Hamas-Israele e la stella nascente dell’universo pro ...Le "condizioni" sono cambiate, Patrick Zaki non parteciperà al Salone del Libro di Torino. il Sermig (Servizio missionario giovani) e l'Arsenale della Pace annullano "l'incontro in programma per il ...