Paolo Nespoli ospite al Trieste Science+Fiction

(Di giovedì 12 ottobre 2023), il festival di fantascienza in programma dal 27 ottobre al 1 novembre nel capoluogo giuliano, annuncia la presenza di, il primo astronauta italiano a partecipare ad una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, durata ben 313 giorni.sarà uno degli ospiti più attesi dei talk di Mondofuturo, il ciclo di incontri a ingresso gratuito organizzati nell’ambito della manifestazione triestina per dialogare con divulgatori, scienziati e comunicatori della scienza sul mondo di domani. Gli incontri di Mondofuturo si svolgeranno dal vivo la mattina dalle ore 11.00 alle 13.00 a partire da domenica 29 ottobre a mercoledì 1 novembre presso il DoubleTree by Hiltoncon proiezioni di documentari a ...

Trieste Science+Fiction , il festival di fantascienza in programma dal 27 ottobre al 1 novembre 2023 nel capoluogo giuliano, annuncia la presenza di, il primo astronauta italiano a partecipare ad una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, durata ben 313 giorni.sarà uno degli ospiti più attesi ...

L’astronauta Paolo Nespoli sarà ospite di Trieste Science+Fiction Il Piccolo

L’astronauta Paolo Nespoli ospite del Trieste Science+Fiction MeteoWeb

Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento), e il See Lab di Sda Bocconi School of Management, ...Lunedì 30 ottobre l’astronauta "da record" Paolo Nespoli, sarà un ospite speciale del Festival di fantascienza Trieste Science+Fiction.