Palermo | pretendevano soldi da un' anziana | tre sanitari ai domiciliari per concussione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023), 12 ott. (Adnkronos) - I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresticon contestuale sospensione dell'esercizio di pubblico servizio, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 3 esercenti la professionea in servizio all'Aziendaa Provinciale di, di indagati - in concorso - del reato di. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione diMezzo Monreale, hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti di un odontoiatra, un odontotecnico e un infermiere che, abusando ...