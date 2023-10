Palermo | Insigne | “Abbiamo un obiettivo dichiarato | ma guardiamo a partita”

...problemi per ilche con grande tenacia colleziona altri tre punti. Ora sono 19, ad un passo dal Parma primo. Ma non bisogna farsi appannare la vista dai numeri come detto da Roberto, ...

Palermo, Insigne: "Tutti uniti per un obiettivo. Tifosi Al Barbera è come giocare in 16" TUTTO mercato WEB

Palermo, Insigne: : "Spero di fare di più rispetto all'anno scorso" Quotidiano Sportivo

Che sia in casa o in trasferta, non ci sono problemi per il Palermo che con grande tenacia colleziona altri tre punti. Ora sono 19, ad un passo dal Parma primo. Ma non bisogna farsi appannare la vista ...Roberto Insigne, attaccante del Palermo, è intervenuto ai microfoni di “Casa Palermo”, in onda su “Radio Time”. Ecco quanto raccolto da mediagol.it: “ Gol a giro Grazie a mio fratello, non a me. Obie ...