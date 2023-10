Paganin | «Inter bella ma non prima in classifica! Vuol dire che…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’è reduce dal pareggio col Bologna che l’ha fatta scivolare al secondo posto in classifica. Antonio, a TMW Radio, commenta il momento dei nerazzurri Questa l’opinione di: «? Io analizzo i numeri freddi, che sono positivi rispetto all’anno scorso. Ma se un’così, pimpante, non èche qualcosina manca o hai perso per strada. Nell’economia di un campionato, alla fine possono cominciare a pesare certi risultati. Non vorrei che alla resa dei conti ti pesino queste partite. Il tempo ci dirà tante cose».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...