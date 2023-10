Ostia Nuova | pusher e ladro di tablet incastrato dal via vai di clienti sotto casa

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 ottobre 2023)– Militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Roma, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona di, coordinati dalla Procura di Roma, hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 58 anni, incensurato, trovato in possesso 2 pistole con matricola abrasa, oltre un chilo di cocaina, 12 chili e mezzo di hashish, diverse apparecchiature per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente nonché 17, 12 pc portatili, 4 hardisk e 10 cellulari, tutti verosimilmente, riconducibili a furti perpetrati sul litorale romano. Le attività delle Fiamme Gialle del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma sono scattate a seguito dell’osservazione di movimenti sospetti effettuati da alcuni soggetti, noti alle forze dell’ordine, che da diversi giorni erano stati visti ...