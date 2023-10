Osservatorio Birra | filiera in sofferenza | nuove accise possono peggiorare scenario

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – Dopo l’anno della speranza, il 2021, e la ripartenza del 2022, lainverte il trend nel 2023 e a metà anno registra dati molto preoccupanti, che mettono a rischio l’occupazione e il valore aggiunto che la suaporta al Paese. Lo dimostra un’analisi di, con la presentazione del 7° Rapporto “La creazione di valore condiviso del settore dellain Italia”, realizzato da Althesys. Secondo lo studio, l’effetto moltiplicatore del valore, che cresce per ogni passaggio nellabrassicola, vale purtroppo anche al contrario. In altre parole, se entrano in crisi i produttori, che rappresentano una minima parte del valore condiviso che laporta al Paese, ne risente tutta la. E al peso dei costi ...