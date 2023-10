Osimhen e lo scontro con Skriniar | «Vicino a morire | ringrazio Dio!»

(Di giovedì 12 ottobre 2023)ha ricordato il brutto e violentodi gioco conin un Inter-Napoli del 2021. L’attaccante nigeriano ha rischiato tanto BRUTTO RICORDO ? Victorracconta il brutto infortunio rimediato in un Inter-Napoli del 2021 nel testa a testa contro l’allora difensore nerazzurro Milan. Le sue parole sul canale YouTube Korty eo: «L’infortunio agli occhi? Sì, è successo nel 2021 contro l’Inter. Io volevo colpire il pallone di testa, ma il difensore colpì me e mi ruppe la mascella. Quindi mi sono dovuto operare alla faccia. Mi sono tanto spaventato perché sono stato veramente, ma grazie a Dio sono ancora qua a vivere e respirare. Grazie Dio per avermi salvato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Le parole del bomber nigeriano che si racconta: dalla sua infanzia alla sua crescita esponenziale in maglia azzurra ...L'attaccante del Napoli si racconta in un'intervista rilasciata al format nigeriano "Flow with Korty": "Ero molto spaventato dopo lo scontro con Skriniar. Mi considero una leggenda, ma non per i gol o ...