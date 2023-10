Oscar del turismo | Bari la migliore per innovazione | Valle d’Itria seconda per enogastronomia e reputazione online dietro la Basilicata Italia destinazione digitale | consegna dei premi a Rimini | sugli scudi la Puglia

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Di seguito il comunicato: Ieri cerimonia ufficiale didei”, glidelassegnati da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave all’interno del TTG Travel Experience, la manifestazionena di riferimento per la promozione delmondiale che ha preso avvio a. Ilo, ideato nel 2016, è giunto alla sua ottava edizione e viene assegnato alle Regioni e alle destinazioni turistiche che hanno registrato le migliori performance, distinguendosi agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione, con particolare riguardo all’offerta complessiva e alla qualità di ospitalità, servizi ...