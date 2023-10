Oroscopo Paolo Fox venerdì 13 Ottobre 2023 | Sagittario annoiato

Leggi su zon

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’diFox per oggi,13Ariete E’ giunta l’ora di un riscatto economico: se stai facendo tante cose pretendi, giustamente, che siano pagate a dovere. Toro Se proprio non vuoi più portare avanti un progetto esponi le tue incertezze, puoi cambiare tutto se vuoi. Gemelli La grande agitazione continua. Penso che da circa 48 ore tu sia preda di emozioni contrastanti. Cancro Non escludo che in questi giorni tu abbia modo di verificare la bontà di un progetto. Consensi in arrivo. Leone Non è facile cambiare vita, gruppo ruolo: ma da diversi mesi, in particolare da febbraio, la tua vita sta cambiando. Vergine Sei abile nel trovare soluzioni anche nelle situazioni più complicate e queste stelle sono dalla tua parte. Bilancia La chiarezza è d’obbligo, così come ...