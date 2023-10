Oroscopo Branko giovedì 12 Ottobre 2023 | Pesci fortunato

Leggi su zon

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’diper oggi,12Ariete Il pianeta Marte finalmente passa in Scorpione e non è più opposto. Tuttavia dovete stare attenti alla salute a causa degli altri pianeti contrari. Toro Marte passa in territorio nemico, mettendo a rischio la salute e gli amori, per quanto questi ultimi siano protetti da Giove e Venere… Gemelli Il pianeta rosso si trova nel segno dello Scorpione: ciò vi esorta a dare maggiore rilievo alle faccende quotidiane, che avevate tralasciato a fare dell’amore. Cancro Il pianeta della passione vi aiuta a ritrovare una buona forma fisica è un entusiasmo incoraggiante. Leone Dopo mesi e mesi di influssi positivi, Marte entra in posizione contraria. Prendetela con filosofia, anche questo passerà… Vergine Avete Venere nel segno e Marte in ...