Operazione contro la pedopornografia | 3 arresti e 24 indagati

(Di giovedì 12 ottobre 2023) TORINO (ITALPRESS) – Agenti sotto copertura della polizia di Torino, infiltrati su chat di scambio di materiale pedopornografico, hanno dato origine all’“Lucignolo” che ha portato a 30 perquisizioni su tutto il territorio nazionale, 24e 3 arrestati. Oltre 100 gli investigatori cibernetici impegnati in tutta Italia, delegati dalla Procura della Repubblica di Torino.I criminali scambiavano in rete materiale illecito di diversa natura, che riproduceva anche vere e proprie violenze sessuali, utilizzando un linguaggio “in codice” per non attirare troppo l’attenzione, come ad esempio “Ciao, cerco cucciole” oppure “Hai min?” riferendosi a minori. Le perquisizioni personali, locali e sui sistemi informatici, hanno portato al sequestro di telefonini, tablet, hard disk, pen drive, computer, account email e profili social ed hanno consentito ...