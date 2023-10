Open Day carta d’identità elettronica Roma | 14 ottobre 2023

- - > Si è celebrata ieri mattina, presso la sede della Protezione Civile di San Marco Evangelista , la terza giornata dell'della protezione civile, una manifestazione che riveste rilevanza nazionale in quanto richiama i valori della solidarietà e del soccorso, di cui i Vigili del Fuoco sono ispiratori e ...

Domenica 15 ottobre, open day al Dipartimento della Protezione Civile Protezione Civile

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovo open day sabato 14 ottobre. Ecco dove e come prenotarsi ilmessaggero.it

Per il prossimo weekend è previsto, nella Capitale, un nuovo appuntamento con gli open day per richiedere la carta d’identità elettronica. Nella giornata di sabato 14 ( ...L’apertura domani con l’inaugurazione di tre sculture, tra cui Gnomi del maestro Dami, da poco scomparso. Si parlerà del vino, ma anche di natura. Poi spazio ai laboratori per i bambini, come l’orto i ...