Omicidio di Francesco Pio Maimone | arrestati sette complici tra cui la sorella del presunto killer

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sarebbero, quattro ragazzi e tre ragazze, i presuntidiPio Valda, il 19enne accusato di aver ucciso lo scorso 20 marzo a Napoli il 18ennePio. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ilavrebbe sparato dopo una lite per futili motivi, forse per una scarpa calpestata. Un colpo ha colpitoche era totalmente estraneo allo scontro. La squadra mobile ha eseguito oggi l’ordinanza di custodia cautelare per i giovani emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea (direzione distrettuale antimafia). In carcere sono finiti i quattro ragazzi, mentre le tre ragazze sono ai domiciliari: tra queste c’è anche ladel, Giuseppina. Il ...