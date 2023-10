Oltre 1000 tra comuni e scuole hanno migrato i primi sistemi verso servizi cloud Le misure previste dal PNRR

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'innovazione digitale fa un balzo in avanti in Italia con1.200chetrasferito, dati e applicazioniqualificati, grazie agli avvisi del Dipartimento per la Trasformazione Digitale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). L'articolo .