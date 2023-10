Nuovo stadio Inter | sindaco Rozzano | “Iter può finire a inizio 2025 | si può spostare casello Milano-Genova”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Noi sapevamo di una trattativa con l’per quel che riguarda l’area in questione, ma essendo una cosa ufficiosa si è tenuta riservata. Poi l’ha ufficializzato una priorità di acquisto, hanno voluto la garanzia che fosse inserita la parolanel documento di costruzione di un bene pubblico e l’abbiamo fatto”. Lo ha detto ildi, Giovanni Ferretti, a Sky Sport 24 parlando del progetto deldell’: “Dalla metro all’area delloc’è una passeggiata di sette minuti. Una delle idee è quella diildella, o chiudere uno svincolo in favore dell’altro, per un’infrastruttura del genere bisogna ...