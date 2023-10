(Di giovedì 12 ottobre 2023) Bergamo. Il progetto finanziato grazie al contributo del Gal dei Colli di Bergamo e delfa parte di una serie di interventi atti al potenziamento turistico. Una 360porte della Val Brembana ependici delle prime, è questo il servizio dellaposizionata sulla croce del, montagna tanto cara ai bergamaschi per la sua vicinanza alla città. La visione a tutto tondo dpropaggini dei colli alla conca di Zogno si estende poi alla prime montagne della catena delle, darà ulteriore spettacolo all’arrivo della prima neve. L’impianto attivo dal 2 ottobre scorso è stato finanziato ...

...con il direttore Massimo Bray ilprotocollo con Treccani. Ma soprattutto abbiamo ascoltato la senatrice Segre, la sua testimonianza, il suo impegno. Abbiamo incrociato il suoe le ...

Nuovo sguardo dalla cima del Canto Alto: webcam a 360 gradi dalla pianura alle Prealpi Orobie BergamoNews.it

Salute. Gli appuntamenti di venerdì 13 di Milano 4 Mental Health Comune di Milano

Monaco - Muratori, ponteggi, livellatori, elettricisti e serramentisti hanno lavorato per tutta la pausa estiva - e ora l'orario allo Schwabinger ...L'industria dell'intrattenimento per adulti ha sempre avuto un posto significativo nel panorama mondiale, spesso celata dietro le quinte ma al contempo in piena espansione. L'Italia, con la sua storia ...