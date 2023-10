Nuova Fiera del Levante Bari rafforza l' intesa con BolognaFiere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) BOLOGNA (ITALPRESS) – Il presidente delladelGaetano Frulli ha incontrato il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente diGianpiero Calzolari. E' quanto si legge in una nota.“Grazie alla collaborazione diinfatti, socio strategico delladel, alle sue competenze, alla sua esperienza e al suo know how – sottolinea la nota – l'obiettivo è incrementare ulteriormente format fieristici specializzati da realizzare asul modello di fiere di settore quali Agri, Saie, Mecspe ed altre. Il tutto per diventare sempre più un punto di riferimento importante nel mercato fieristico nazionale e internazionale”.“L'incontro, che si è svolto al Comune di ...