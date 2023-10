Non vola per non inquinare | lo scienziato Gianluca Grimalda licenziato dall’Istituto di Kiel per l’economia mondiale

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 12 ottobre 2023), l’economista bocconiano,del clima e ricercatore in psicologia sociale, che si rifiuta di tornare dalla Papua Nuova Guinea in aereo per non, è statodiper(IfW). È lo stessoa dare la notizia ricordando che la risoluzione del suo contratto di ricerca con l’IfW fa seguito alla diffida a tornare...