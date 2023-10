Non solo Fagioli | Corona lancia la bomba | “Ecco gli altri due nomi”

Leggi su notizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) NonNicolò, Fabrizioha volutore un’altra: “Oggi rivelerò ididue calciatori” Il mondo dello sport inizia a tremare. In particolar modo quello del calcio. Nelle ultime ore la notizia di Nicolò, centrocampista della Juventus e della Nazionale Under 21, che è finito nella lista degli indagati per calcioscommesse. Tanto è vero che, nella serata di ieri, il suo avvocato ha fatto sapere che il suo assistito si è “autodenunciato”. Finita qui? Neanche per sogno. Almeno per quello che ha rivelato, proprio negli ultimi istanti, Fabrizio. Fabrizio(Ansa Foto) Notizie.comL’ex re dei ‘Paparazza’, in una intervista rilasciata esclusivamente all’agenzia di stampa ...