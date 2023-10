Non indovinerai mai la posizione in classifica di ciascuna squadra della Premier League in base all’età media

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il calcioè così implacabilmente fisico nel calcio moderno che non aspetta passeggeri, con le squadre che si concentrano sempre più sull’esuberanza giovanile piuttosto che sull’astuta esperienza. Tottenham Hotspur, Arsenal e Manchester City potrebbero essere tutte in lotta per la testain questo momento, mentre Sheffield United, Bournemouth e Burnley occupano attualmente i posti retrocessione, ma esiste una correlazione tra l’etàdi una formazione in...