Non c' è | lo dico senza paura! | Israele | esplode la bufera su Conte

(Di giovedì 12 ottobre 2023) "So che stasera manca un partito, non li vogliamo perché sono antisemiti". Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica milanese, dal palco della manifestazione in sostegno dia Milano non usa giri di parole e mette nel mirino i Cinque Stelle e Giuseppe. Ai cronisti che gli chiedevano se si riferisse al Movimento 5 Stelle, Meghnagi ha risposto, "lo confermo, non ho paura, basta andare a leggere quello che scrivono. Non li vogliamo". Sul presidente Giuseppeha aggiunto, "deve studiare, leggere qualche libro. Se vuole gliene posso regalare io qualcuno di importante, o fare delle lezioni a lui e ai suoi deputati anche gratis". Dura la reazione dei grandi assenti, i grillini, che hanno minacciato querele contro Meghnagi: "L'accusa di 'antisemitismo' che Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di ...