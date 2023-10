Niente Napoli | Galtier riparte dal Qatar | c’è la firma con l’Al-Duhail

Conte alla rovescia. Almeno per ora. Una fumata grigia che però non esclude un ritorno di ... infatti, individuato in Antonio Conte il tecnico ideale per riportare ilad alti livelli. ...

Caos Supercoppa: niente Napoli Il Milan si prepara, cosa sta succedendo Tuttosport

GdS - Supercoppa, niente trasferta araba per Napoli e Fiorentina Pronte Milan e Atalanta. Ok Inter e... Fcinternews.it

NAPOLI - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Igor Tudor, ex allenatore, tra le altre, di Verona e Marsiglia, avrebbe già dato la sua disponibilità ad allenare il Napoli. Aurelio De Laure ...Doveva essere un incontro chiarificatore dopo le accuse di De Luca al Pd nazionale alla festa dell'Unità di Napoli. E invece niente. In quasi due ore di discussione con i ...