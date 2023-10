New York | Meghan Markle sfoggia una collana bellissima | ma quanto costa? Più di quanto guadagna al mese una famiglia benestante!

(Di giovedì 12 ottobre 2023)si è recata a Newad un evento dedicato alla Giornata Mondiale della Salute Mentale. Per l'occasione hato unapreziosissima: eccoIl figlio del principe Harry e di sua moglie, il piccolo Archie, ha una pietra preziosa preferita e portafortuna. Per tale ragione, sua madre ha scelto di omaggiarlo,ndo unache la contenesse. Quando? Durante un evento che si è tenuto a Newin occasione della Giornata Mondiale delle Salute Mentale. Il Parents' Summit della Archewell Foundation è stato proprio il primo evento realizzato dalla fondazione, che ha preso il proprio nome dal primogenito dei duchi ...

Per questo, quando nel 2008 il MoMA digli ha proposto una mostra itinerante, si è sentito "onorato, anche se un po' a disagio": "Ci ho messo 2 anni a trovare cose per questa retrospettiva". ...

Il petrolio è in rialzo a New York a 86,05 dollari - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

New York, la legge anti-Airbnb sta gettando la città nel caos Wired Italia

Basti pensare che qualche giorno fa, per partecipare al Festival della Giornata mondiale della salute mentale a New York, i duchi di Sussex si sono fatti accompagnare da un convoglio di sette auto per ...Christine Blue, una mamma americana di 41 anni, ha scelto di cambiare in maniera radicale il proprio stile di vita. Era una driver di Uber quando, dopo mesi di intense fatiche, ha deciso di prendersi ...