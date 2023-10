Nella Pianura padana oltre 50mila morti per inquinamento

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il Guardian ha recentemente condotto un’inchiesta sulla qualità dell’aria in Europa, rivelando una situazione allarmante. Secondo i dati raccolti utilizzando una metodologia avanzata, tra cui immagini satellitari dettagliate e misurazioni da1.400 stazioni di monitoraggio a terra, il 98% della popolazione europea respira aria tossica. Questoatmosferico ha portato il continente a una grave crisi di salute pubblica. Il 98% delle persone che vivono in aree con elevati livelli di particolato fine dannoso supera le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In, quasi due terzi degli europei vivono in aree dove la qualità dell’aria supera più del doppio le linee guida dell’OMS. La Macedonia del Nord risulta essere il paese con la qualità dell’aria peggiore del continente, sebbene l’Europa dell’Est ...