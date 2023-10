Nel centro di Stoccolma le auto inquinanti non potranno più circolare

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dalla fine del 2024, per migliorare la qualità dell'aria: è uno dei provvedimenti più ambiziosi mai adottati in Europa

Compreso ilBundee Aki, nato e cresciuto in Nuova Zelanda, "rivelazione" del Mondiale: palla ... Perderenostro giardino è stato difficile. Ma conosciamo tutti i loro punti di forza: sono ...

Le sirene di allarme razzi risuonano nel centro di Israele Agenzia ANSA

Un cigno blocca il traffico nel centro di Amsterdam - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Un convegno alla Gregoriana fa il punto sulle nuove acquisizioni dall’Archivio segreto vaticano: l’azione di Pacelli va compresa entro la contingenza storica dell’epoca e la prassi della Santa Sede ...Israele, sirene in una stazione ferroviaria di Tel Aviv Passeggeri si mettono al riparo mentre le sirene suonano in una stazione ferroviaria di Tel Aviv. In molti si sdraiano per terra e… Leggi ...