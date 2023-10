Nazionali | nella colonna destra nessuna come l’Empoli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023)fatica in campionato, ma fra tutte le squadre della partedella classifica è quella con più convocazioni in nazionale Nonostante l’avvio complicato di stagione, che ha visto anche l’esonero di Zanetti,ha un particolare record tra le squadre della partedella classifica: i toscani infatti hanno 11 calciatori convocati tra le varie, più di tutte le altre. Meglio di loro solo solamente Atalanta, Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma. I convocati sono: Baldanzi, Fazzini, Guarino (Italia Under 21); Bereszynski, Walukiewicz (Polonia); Marin (Romania); Berisha (Albania); Shpendi (Albania Under 21); Stubljar (Slovenia U21); Ebuehi (Nigeria); Cacace (Nuova Zelanda).