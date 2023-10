Nazionale senza bomber? Lo inventa Spalletti | rumors da Coverciano | idea clamorosa

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Non è che le altre grandi Nazionali siano così ricche di giovani attaccanti di livello assoluto. La maggior parte va sull'usato sicuro: la Germania chiama il 30enne Füllkrug e il 32enne Behrens, la Spagna si affida ancora a Morata, il Belgio a Lukaku (mentre lavora su Openda, 23enne del Lipsia), l'Olanda al 31enne Weghorst, la Polonia è appesa al vecchio Lewandowski, l'Inghilterra, nostra avversaria martedì a Wembley, al solito Kane, la Francia a Giroud. Certo ha anche Mbappé e brinda alla crescita di Kolo Muani (Psg) e Thuram (Inter), ma questa abbondanza è un'eccezione in Europa: il migliore centravanti della nuova generazione è Haaland, norvegese, il suo alter ego è Hojlund, danese, gli altri sono sudamericani (Lautaro o Alvarez, Gabriel Jesus o Darwin Nunez) o africani (Osimhen). L'Italia ha deciso di rinunciare all'usato sicuro, Immobile, per avviare il più impegnativo progetto ...

...leader dell'opposizione Benny Gantz per dare il via in Israele a un governo di emergenza. un territorio ora rimasto al buio,l'accesso ai servizi necessari e costantemente sotto le ...

A Bibi non basta il terrore: unità nazionale ma senza ultradestra Il Manifesto

Portavoce militare di Israele: "Attacco di terra Noi pronti" Sky Tg24

Hamas e l'Iran vogliono attirare Israele in una trappola, chiamata Gaza: riuscirà Israele a evitarlaLe amministrazioni che bandiscono una gara pubblica devono acquisire d'ufficio i documenti necessari all'istruttoria, già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativ ...